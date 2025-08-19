Eşini acımasızca katletmişti! Ümraniye'deki satırlı dehşetin sebebi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 33 yaşındaki Nigina Sattarova sokak ortasında eşi Ümit S. tarafından satırla katledildi.
Cinayet sonrası olay yerinden kaçan Ümit S. ve cep telefonuyla aradığı arkadaşı Urinboy B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
2 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelinin olayı kıskançlık yüzünden çıkan tartışama sonucu gerçekleştirdiği öğrenildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S. iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Nigina Sattarova ile tartışmaya başladı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ümit S. sokak ortasında eşi Nigina Sattarova'nın satırla boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan Ümit S. kısa süre sonra cep telefonuyla arkadaşı Urinboy B.'yi aradı.
Diğer yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde Sattarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri aramaların ardından Ümit S. (33) ve arkadaşı Urinboy B.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
ORMANDA YAKALANDILAR
Gözaltına alınan şüpheli Ümit S.'nin olayın eşiyle arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden yaşandığını öne sürdü.
Ormanda yakalanan şüpheli ve arkadaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.