Müzik dünyasının acı kaybı

SESLENDİRDİĞİ 'Unutulur', 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' gibi şarkılarla 1970'li yıllara damgasını vuran sanatçı Banu Kırbağ (74), hayata veda etti. Acı haberi, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Recep Ergül duyurdu. Ergül mesajında "Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmette bulunmuş Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Kırbağ, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın orkestra şeflerindendi.