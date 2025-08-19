Spotify Türkiye Ofisi, 2026’da açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin, Spotify'dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye Ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.