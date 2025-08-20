15 milyonluk Ferrari hurdaya dönmüştü! 5 gün önce aracı satın alan sahibinden açıklama geldi: Araca binemeden gitti...

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, 13 Ağustos'ta aldığı 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de tamirciye bıraktı.

Hareket halindeyken araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkan usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobili aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafının karşılanmasını istedi.

O ARACIN SAHİBİ KONUŞTU: NOTERDE İŞLEM YAPARKEN...

Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, "Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu.

Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, ben de fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık" dedi.

"ARACA BİNEMEDEN GİTTİ..."

Ömer Çelik, "Biz de 'hanenize hayırlı olsun' dedik. Sonra yanlarına gittik ve konuştuk. Mağduruz, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Bir problem yok mağduriyetinizi karşılayacağız dediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bize bir müddet söyleyin dedik. Aramızda anlaştık, konuştuk" ifadelerini kullandı.

Yapacak bir şey yok. Bu konuda herkes mağdur. Türkiye'de tahmini 40-50 tane vardır bu araçtan. Zaten herkeste birbirinin arabasını tanır. O yüzden bayağı gündem oldu. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz. Cana geleceğine mala gelsin. Hakkım sonsuz helal olsun" dedi.