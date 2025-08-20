Emine Erdoğan NSosyal’e katıldı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, "NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz.

NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

