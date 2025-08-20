ICRYPEX patronu Gökalp İçer yüzünden ölüme sürüklendi! O avukattan kötü haber geldi!

Gökalp İçer'in daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti. İçer'in ifadesine göre uyuşturucunun 4 gramının parasını Göksu Çelebi verdi. İkili uyuşturucu kullandıktan sonra Göksu Çelebi, krize girdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanıştığı ve zaman içinde samimi oldukları avukat Göksu Çelebi ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti. Tatil dönüşü Gökalp İçer, İstanbul'da önce birlikte alkol aldı sonrasında ise uyuşturucu kullanmaya karar verdi.

AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ!

Polisin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer, uyuşturucuyu kendisinin temin ettiğini ve yarısının parasını Göksu Çelebi'nin verdiğini söyledi. İçer, Hakkında başlatılan "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. 37 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Göksu Çelebi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAPA PARA AKLAMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS...

Gökalp İçer'in ismi, yalnızca bu uyuşturucu vakasında değil, aynı zamanda sahibi olduğu Icrypex Kripto Varlık AŞ üzerinden yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmalarında da geçiyor. Emniyetin hazırladığı rapora göre: Icrypex, 2018 yılında Gökalp İçer ve Deniz Topsakal tarafından kuruldu.

Şirket kısa sürede Beşiktaş Basketbol Takımı, Altay Spor Kulübü, gazeteci Fatih Altaylı ve sürüş eğitmeni Zafer Akçay ile sponsorluk anlaşmaları yaptı. Şirketin ortakları arasında, İBB yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanan Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol da yer alıyor. MASAK raporlarında Icrypex ile Munte Bilişim arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri tespit edildi.