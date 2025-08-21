ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in hayattan kopardığı avukatın acı sonu! Avukat Göksu birçok cevapsız soruyu beraberinde götürdü!

Göksu Çelebi'nin ölümü beraberinde bir çok cevaplanmayan soruyu da beraberinde götürdü. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesini bu skandal olaya ayırdı.

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, hakkında yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında tutuklanırken birlikte uyuşturucu kullandığı avukat Göksu Çelebi ise komaya girerek yoğun bakıma alınmıştı. 14 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda olan Çelebi hayatını kaybetti.

Yazar Mahmut Övür yazısında, "Genç bir avukatın ölümü, yalnızca bir trajedi değil; Türkiye'nin siyaset, para ve uyuşturucu üçgeninde giderek derinleşen karanlığın en çarpıcı fotoğrafıdır." ifadelerine yer verirken bunun sıradan bir ölüm olmadığını vurgulayarak, "bir düzenin, bir anlayışın, bir kirli ağın ürettiği sonuçtur. Hızlı yükselişin, pervasızlığın, arsızlığın hayata yansımasıdır." dedi.

Mahmut Övür'ün köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bu yüzden Gökalp İçer'in hikâyesi sıradan bir işadamının hikâyesi değil. Son 5–6 yılda öyle büyüdü ki, Türkiye'den Brezilya'ya uzanan bir kripto imparatorluğu kurdu. Ama bu sadece finansal bir ağ değil; siyaseti yönlendiren, medyayı finanse eden, toplum mühendisliğine soyunan bir karanlık yapı.