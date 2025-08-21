  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam SMA stantları için yeni karar! Güvenlik zafiyeti gerekçe gösterilerek...

SMA stantları için yeni karar! Güvenlik zafiyeti gerekçe gösterilerek...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte artık Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için kurulan sesli stantların güvenlik zafiyeti olabilecek yerlerde kaldırılmasına karar verildi.

DHA

Giriş Tarihi:

SMA stantları için yeni karar! Güvenlik zafiyeti gerekçe gösterilerek...

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.

SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA