Otel odasında şüpheli ölüm: Hollandalı kardeşler ölü bulundu: Baba tedavi altında

Şüpheli olay İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb (57) ile oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) Fatih'te bir otelde kalıyorlardı.

İddiaya göre dün akşam Taksim'de yemek yedikten sonra uyumak için otellerine döndüler. Sabah saatlerinde kaldıkları odadan sesler gelmesi üzerine içeri giren otel görevlileri çocukların hareketsiz bir şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.