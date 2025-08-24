“İsrail’in hukuksuzlukları cezasız bırakılmasın"

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığın, İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olması olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamaların "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını" bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi, uluslararası hukukun en temel yükümlülüklerinden olduğu belirtildi.