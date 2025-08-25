Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halit Yukay için devrede

GEÇTİĞİMİZ 4 Ağustos günü teknesi ile Bozcaada açıklarında kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde bulundu. Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

68 METRE DERİNDE

SAHİL Güvenlik bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 7'nci gününde

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen insansız su altı robotu (ROV) ve sonar cihazı ile kazanın olduğu bölgede, deniz tabanında arama başlattı.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi. Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışmasının, vücut bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütüleceği öğrenildi.