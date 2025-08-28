  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
DGS tercih işlemleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı 2025

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler için düzenlenen DGS sınavı kapsamında tercih işlemleri başladı. ÖSYM'nin duyurusunda tercih işlemlerinin 4 Eylül'e kadar süreceği belirtildi. İşte 2025 ÖSYM DGS tercih sayfası...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLADI

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından bugün yayınlandı.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

