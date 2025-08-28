DGS tercih işlemleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı 2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLADI
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından bugün yayınlandı.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.