  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Kitap ve kahvenin izmir’deki yeni adresi: D&R Cafe

Kitap ve kahvenin izmir’deki yeni adresi: D&R Cafe

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kitap ve kahvenin izmir’deki yeni adresi: D&R Cafe
KÜLTÜR, sanat, hobi ve eğlence dünyasının adresi D&R, kahve keyfini mağazalarına taşıyarak yepyeni bir konsepte adım attı. D&R Cafe konseptinin İzmir'deki ilk şubesi İstinyePark'ta hizmet veriyor. D&R markasının bu yeni mağazacılık konsepti üzerine konuşan D&R Genel Müdürü Hakan Kayaman, "Çeşitli kitap kafeler var ancak kültür, sanat, teknoloji ve hobi ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip zincir mağazacılık sisteminde kafe konsepti bulunmuyor. Dünyadaki en iyi örneklerden esinlenerek tasarladığımız bu yeni konseptimizle, yeni nesil bir mekan yarattık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA