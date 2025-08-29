TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçilerini gururlandırdı

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' 2'nci gününde halka açıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında vatandaşlar, denizlerdeki gücümüzün simge yapılarını görmek için alana adeta akın etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Komutanlığı Tersanesi'nde kurulan stantları gezen vatanlar duygularını SABAH'a anlattı:

*Tarık Efe (36): Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi Fatih Camii Kuran Kursu öğrencilerimizle birlikte geldik. Öğrencilerimiz yerli ve milli silahları görünce hem gururlandı, hem de duygulandılar. Biz de onlarla birlikte bu heyecanı tattık.

*Çınar Şafak (10): Keskin nişancı tüfeğini çok sevdim. TCG Anadolu'yu çok sevdim, asker olmak istiyorum.

*Ömer Talha (10): Burayı çok sevdim, gemiler çok güzeldi. Çok gurur duydum, biraz da duygulandım. Burada bulunmaktan çok mutluyuz, çok yararlı bilgiler edindik. Buraya gelmeyi herkese tavsiye ediyorum.

*Kaan Buğra Ardıç (15): Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burayı gezip görmek çok güzel bir his. En çok HAVELSAN çadırını sevdim, orada atışlar yaptım. İlerde yazılımcı olmak istiyorum.