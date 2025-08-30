Diyarbakır’da korkunç olay! 9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı sözleri şoke etti "Son bir umut…"

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'nde 27 Ağustos gündüz vakti sokakta yürüyen H.A.'nın ağzını kapatarak alı koymak isteyen G.K. bu sırada esnaf olan Ahmet Aslan tarafından engellenmiş ve küçük çocuk kurtarılmıştı.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kurulan 'özel ekip' kameraları inceledikten sonra G.K.'yı saklandığı cami bahçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen G.K., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde G.K. verdiği ifadesinde, daha önce Muğla'da klima tamir işi ile uğraştığını belirterek, şuan işsiz olduğunu ve geçimimi şu an halktan para talep ederek sağlamaya çalıştığını söyledi.

Diyarbakır'a yaklaşık 1 ay önce geldiğini söyleyen G.K., "Adli sicil kaydım olduğu için Muğla'da iş bulamadım. Ailem ve akrabalarımdan uzak yaşarım. Son bir umut Diyarbakır'a iş bulmak amacıyla geldim. Buraya geldikten sonra da is bulamadım. Bu vesile ile psikolojim iyice bozuldu. Camilerde ve parklarda yatıyorum, halktan para dilenerek, yemek isteyerek hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.





"AKRABASIYIM" YALANI

Esnafın kendisine ne olduğunu sorduğunu söyleyen G.K., "Ben de 'Akrabasıyım kızarım size ne?' dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim. Benim bu olaydaki amacım kesinlikle çocuğu kaçırmak veya çocuğa cinsel amaçlı bir şey yapmak kesinlikle söz konusu değildir.Anlık stres ve şuur kaybı yasadığım için bir anlık psikolojimin dağılmasıyla gerçekleşti. Geçen yıl psikiyatri bölümünde 1 ay kadar tedavi gördüm. Ben geçim sıkıntısı yaşadığım ve ailemle görüşmediğim için bu tip psikolojik travmalar yaşıyorum" dedi.