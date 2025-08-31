  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Beykoz Belediyesi Festivalinde ölüm! 18 yaşındaki genç yardım için geldiği festivalde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

İstanbul'da Beykoz Çayır Festivalinde bir akrabasının dondurma standına yardım için gelen 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz Belediyesi tarafından 24 -31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Beykoz Çayır Festivalinde bir akrabasının dondurma standına yardıma gelen 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıan genç hayatını kaybetti. Olay, 17:50 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Çayır Caddesi, Çayır Festivali Etkinlik Alanında meydana geldi. Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Çayır Festivalinde bir akrabasının dondurma standına yardımcı olmak için gelen 18 yaşındaki İbrahim Burgaz'ı bilinmeyen bir sebeple elektrik çarptı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Burgaz, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burgaz,burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dondurma tezgahı sahibi gözaltına alınarak Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay sonrası bilirkişi görevlendirildi.

KUBAT KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Festival kapsamında akşam düzenlenecek olan Kubat konseri de iptal edildi.

