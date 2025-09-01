Zafer konserleri

Zafer Bayramı, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında coşku dolu kutlamalara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, 30 Ağustos coşkusunu 94. İEF'nin Çim Konserleri'nde İzmirlilerle kutladı.

Türkiye fuarcılığının 94 yıllık dev çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı başlayan 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, Buca Hasanağa Bahçesi ve Gaziemir Festival alanındaki etkinliklerle devam etti. 10 ayrı Balkan ülkesi ve Türkiye'den ekiplerin sahne aldıkları günde dans performanslarının ardından Buca'da Rumeli Band ve Gaziemir'de Çiğdem Taştan sahne aldı.

Ali Altay konserinde İzmirliler, Türk bayrağı ve ışık şovlarıyla 9 Eylül'e özel hazırlanan klipte rol aldı. Ali Altay'ın ardından Edis sahneye çıktı.

ALTAY'IN 9 EYLÜL KLİBİ

Konserde Ali Altay'ın söylediği şarkılara Başkan Tugay ve İzmirliler, Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik etti. Konser alanında görüntü alındığını söyleyen Ali Altay, çekilen görüntülerin 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 103'üncü yılına özel bestelenen şarkının klibinde kullanılacağını söyledi. Altay, "9 Eylül'de bunu klip olarak göreceksiniz, çok güzel bir güne imza atıyorsunuz. 9 Eylül'e bomba gibi bir eser yaptık, nakaratını söylüyorum. 'Yak ışıkları yak, gökyüzü aydınlansın. Kaldır bayrakları kaldır, ay yıldız dalgalansın" dedi.

'BU NASIL KALABALIK'

Ali Altay'ın ardından Türk pop müziğinin sevilen ismi Edis sahne aldı. Binlerce İzmirlinin fuar alanını doldurduğu konser, 30 Ağustos coşkusunu zirveye çıkardı. İzmir'de büyüyen Edis, İzmirlilerin bayramını kutlayarak, "İyi ki varsınız, çok mutlu oldum. Bu nasıl bir kalabalık? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı adına yakışır bir şekilde zafer gibi kutlamak istiyoruz. Albümümüz çıktıktan sonra konserlere İzmir'de başlamak bizi çok mutlu etti. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim" dedi.

AKALIN İZDİHAMI

DENİZLİ'DE, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kıraç ve Demet Akalın konser verdi. Hayranlarıyla buluşan Kıraç, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. "Endamın yeter" ve "Gidiyorum" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, meydanı dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Demet Akalın ise 30 Ağustos akşamı 17. Güney Bağcılık Kekik ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Denizli'de sahne aldı. Binlerce kişinin akın ettiği konserde izdiham yaşanırken, Akalın en sevilen şarkılarıyla festivale damgasını vurdu.