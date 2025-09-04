Emine Erdoğan’dan Mevlit Kandili mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla dün bir mesaj yayımladı. Gönüllere nur yağdıran mübarek bir gece olduğu vurgusu yapan Emine Erdoğan, tüm duaların kabul olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği kutlu gece, bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir. Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum."