Gaziantep’te kıyma skandalı: Bozuk et ve sakatatlar gizli düzenekle vatandaşa satılacaktı!

Denetimler sırasında, kıyma makinelerine kurulan boru sistemi aracılığıyla bozulmuş kırmızı et, tavuk taşlığı ve çeşitli sakatatların kıymaya karıştırıldığı belirlendi. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu yöntemle, 286 kilo bozulmuş/kokuşmuş et, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça ele geçirildi. Ürünlerin tamamı imha edilirken, işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "GIDA GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenilir gıdadan taviz yok. Gaziantep Şahinbey'de, kıyma makinelerine gizlenmiş düzenekle bozulmuş et ve sakatatların kıymaya karıştırıldığı tespit edilmiştir. Halk sağlığını hiçe sayan bu yöntem engellenmiş, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."