Telegram mafyaların yuvası oldu! Mesajlar kan dondurdu: İnfaz, yaralama...

Muğla Menteşe'de gerçekleşen hain saldırı bir anda ülkenin gündemine otururken, sosyal medyanın dönüştüğü bataklık ise böylesi bir saldırının ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini gözler önüne serdi.

TELEGRAM SUÇ YUVASI OLDU



"D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda daltonlar ve casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görüldü.

Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.