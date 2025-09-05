Bakan Yerlikaya duyurdu! Bursa’da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan operasyonda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz."

