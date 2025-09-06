Güne eşinin sevgilisinden gelen o mesajla uyandı! "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim"

Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşayan ve 5 yıldır Bahri K. ile evli olan 24 yaşındaki Melek K., eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Aylarca Gamze isminde bir kadınla duygusal birliktelik yaşadığını öğrendiği eşiyle kavga eden kadın daha sonra barıştı.

EŞİNİNİN SEVGİLİSİNDEN ŞOK MESAJ: BAHRİ'DEN HAMİLEYİM! Günler sonra eşinin sevgilisinden Melek K.'ya, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk" mesajı geldi. Melek K.'ya ilerleyen günlerde de mesaj atmaya devam eden kadın, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim" yazıp hakaret etti.