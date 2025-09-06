Yukay’ın cansız bedeni saatinden teşhis edildi

Kendi imal ettiği Graywolf isimli teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıkan Halit Yukay'ın karnına saplanan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yalova'dan 4 Ağustos günü saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'ın 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. 19 günlük aramalar sonunda, Halit Yukay'ın cenazesi Erdek ilçesinin 7 mil açığında, 68 metre derinlikte tespit edildi. Yukay'ın cenazesi, kolundaki mavi kordonlu saatinden teşhis edildi. . Usta bir denizci olan Yukay'ın neden yüzemediği ya da cenazesinin neden suyun yüzeyine çıkmadığı soru işaretlerine neden olmuştu. Yukay'ın cesedinin şişip su yüzüne çıkmamasının nedeni karın boşluğunun parçalanmış olmasıydı. Bu parçanın da tekneden kopan bir parça olduğu değerlendiriliyor.