Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenleme! Ceza indirimi uygulaması kalkıyor

Türkiye'de çocuk suçluluğu, artık toplumsal güvenliği doğrudan tehdit eden en ciddi meselelerden biri haline geldi. Son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, yaralama, gasp ve kurşunlama olaylarında büyük bir artış yaşanıyor.
İstanbul Kadıköy'deki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, İzmir'de geçtiğimiz günlerde iki polisi şehit edilmesi, Ankara'da kardeşi ve annesini korumaya çalışan 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın 18 yaşın altındaki şüphelilerce katledilmesi, son dönemde hepimizi derinden yaralayan eylemlerdi.