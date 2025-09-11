Manifest’in o görüntülerine mahkemeden erişim engeli

HAKLARINDA konserdeki danslarından dolayı "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Manifest grubunun konser görüntülerine "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta Manifest'in konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Grup üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan grubun Konya'da gerçekleşmesi planlanan konseri de iptal edildi.