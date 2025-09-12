Poligondan 300 mermi 2 tabanca çalıp kaçan 16 yaşındaki çocuk damda yakalandı! "Meğer kebapçıya gidip..."

Olay, poligon yetkililerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 16 yaşındaki H.E. olduğunu ve eşkalini belirledi. H.E.'nin, poligondan çaldığı silah ve mermilerle kayıplara karıştığı anlaşıldı.

KAÇIŞ ROTASI GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI Hırsızlık sonrası kaçmaya başlayan H.E.'nin, aynı gün Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otomobil bayisine girdiği ve araç çalmaya teşebbüs ettiği ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Bayiye zarar veren şüpheli, buradan kaçarak Ahır Dağı'na doğru yöneldi. Bölgedeki bağ evlerine girmeye çalıştığı da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis ekipleri, H.E.'nin peşine düşerek geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. En son Beyazıtlı Mahallesi'nde görüldüğü tespit edilen şüpheli, polise gelen bir ihbarla kebapçıdan yemek siparişi verdiği anlaşıldı. Bu bilgi üzerine kebapçının bulunduğu nokta abluka altına alındı.