Konya'da 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti: Cinsel istismar bulguları ortaya çıktı! Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor

Konya'da duyanların kanını donduran olay yaşandı. Beyşehir ilçesinde, 3,5 yaşındaki M.D.Ç., annesi ve sevgilisi tarafından uygulanan korkunç şiddetin kurbanı oldu. Korkunç manzarayla karşılaşan polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan M.D.Ç.'nin, yapılan ilk kontrollerde cinsel istismara uğradığı bulguları ortay açıktı.

Olay, ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların, bir evden gelen çocuk ağlama sesleri üzerine yaptıkları ihbarla ortaya çıktı. Polis ekipleri adrese ulaştığında, 3,5 yaşındaki çocuğun feci şekilde dövüldüğünü tespit etti.

KONYA'DAKİ OLAY TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Ç.'nin vücudunun birçok yerinde darp izleri, morluklar ve yanıklar olduğu belirlendi.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, İSTİSMAR RAPORU BEKLENİYOR

Hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, küçük çocuğun sadece fiziksel şiddete değil, aynı zamanda cinsel istismara da maruz kaldığı yönünde şüpheler oluştu. Kesin raporun çıkması beklenirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve pedagoglar eşliğinde psikolojik destek aldığı belirtildi.

Çocuğa şiddet uyguladuklarını itiraf eden anne Hatice Arıkan ve sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunun vicdanını yaralayan bu olayın tüm detayları, soruşturma tamamlandığında netlik kazanacak.

