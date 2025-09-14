Çiftçilere 229 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap Tanıtım ve Makine Dağıtım Töreni, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, tarıma verilen devlet desteklerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Devletimiz, hükümetimiz çiftçilerimize çok ciddi destekler sunuyor. Bugün burada da yarısı hibe olmak üzere toplam 229 milyon TL'lik yatırım çiftçilerimize aktarılmaktadır. Bu desteklerle çiftçilerimizin üretim kapasitesi artmakta, ülkemiz tarımsal ihracatta da önemli bir konuma gelmektedir" dedi. Ayrıca toplam 253 milyon TL yatırıma karşılık 127 milyon TL hibe desteği sağlandığı ve bin 700 kişiye istihdam oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.