  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Mersin'de korkunç cinayet! 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Mersin'de korkunç cinayet! 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Mersin'de kan donduran bir cinayet işlendi. Bir anne 5 yaşındaki oğlunu gözünü bile kırpmadan boğazını keserek öldürdü. Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

DHA

Giriş Tarihi:

Mersin' de anne R.D. (27), 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA