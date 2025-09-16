Uçan balon küçük çocuğu hayattan kopardı: Nefessiz kalarak feci şekilde can verdi!

Olay, saat 21.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. M.A.G.'nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi.

M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs için kullanılan balonu kafasına geçirdi. Kafasına geçirdiği balonu çıkartamayarak nefessiz kalan M.A.G.'yı eve gelen ailesi hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.G.'nin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A.G.'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.