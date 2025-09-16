  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Uçan balon küçük çocuğu hayattan kopardı: Nefessiz kalarak feci şekilde can verdi!

Uçan balon küçük çocuğu hayattan kopardı: Nefessiz kalarak feci şekilde can verdi!

Son dakika haberleri...Düzce'de kahreden bir olay yaşandı! 10 yaşındaki M.A.G. bir hafta önce evlerinde doğum günü kutlaması için alınan balonları kafasına geçirdi. Balonu çıkartamayan ve nefessiz kalan talihsiz çocuk, feci şekilde yaşamını yitirdi!

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Uçan balon küçük çocuğu hayattan kopardı: Nefessiz kalarak feci şekilde can verdi!

Olay, saat 21.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. M.A.G.'nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi.

Uçan balon küçük çocuğu hayattan kopardı: Nefessiz kalarak feci şekilde can verdi!

M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs için kullanılan balonu kafasına geçirdi. Kafasına geçirdiği balonu çıkartamayarak nefessiz kalan M.A.G.'yı eve gelen ailesi hareketsiz şekilde buldu.

Uçan balon küçük çocuğu hayattan kopardı: Nefessiz kalarak feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.G.'nin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A.G.'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA