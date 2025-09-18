Ankara'da yürek yakan kaza: 6 yaşındaki Emir Ali 13. kattan betona çakıldı!

KAHREDEN DETAY: DAHA 1 HAFTA ÖNCE...

Görgü tanığı apartman sakinlerinden Talip Yayabaşı, "Aşağı indiğimizde yerde yatıyordu zaten. Yukarıdan nasıl oldu bilmiyoruz, görmedik. Üzücü bir olay. Annesi üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. İlkokula yeni başlamış. Yukarıda koridor var bizim, aşağı bakarken herhalde dengesini kaybetti. Biz evdeydik, hiçbir şey duymadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.