Bolu’da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Korkutan kaza, saat 11.00 sıralarında, Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki otomobil ile kamyon ve Mudurnu-Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapan Erol G. idaresindeki yolcu midibüsü çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada otomobil ve midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kara yolunda ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.