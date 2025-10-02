Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı: Talimatlar avukattan...

"Anucur' adlı uyuşturucu çetesinin lideri Halil Ay'ın kullandığı araç 14 Ocak 2023 sabahı saat 04:00 sıralarında, Haliç Köprüsü'nde suikasta uğradı. Saldırıda Anucur'lardan Cumali Aslan öldürülürken, Halil Ay kaçtı. Suikastın uyuşturucu ticaretinde çıkan anlaşmazlık nedeniye 'Daltonlar' çetesi tarafından organize edildiği belirlenirken, saldırı talimatını facetime üzerinden aldığını itiraf eden Gökhan Sedat Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE TEHDİT EDİLMİŞ

İddiaya göre 20.02.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildiren Gökhan Sedat Bulut, 'Boyun' grubu tarafından ifadesini değiştirmesi için avukatı üzerinden tehdit edildiğini ileri sürdü. Bulut ifadesinde ''Tutuklandıktan sonra da Metris 2 NoLu Ceza İnfaz Kurumuna avukat Recep V. geldi. Bana bu şahıs ''Beratcan Gökdemir'in selamını getirdiğini, örgüt içerisinde herhangi bir şahsın ismini veya yaptığı eylemi anlatırsam bana ve dışarıda bulunan aileme zarar vereceklerini'' söyledi ve beni tehdit edip gitti. Bu görüşten 1 hafta sonra tekrardan avukat Recep V., Beratcan Gökdemir'in talimatıyla beni ziyarete geldi. Avukat Recep V. bana "Suat Kutlutürk dosyasında Metehan Çakır ve Muhammed Ali Bulat'ın ismini vermişsin. Bu nedenle bütün olayları senin üzerine yıkacağız. Senin aileni de dışarıda rahat bırakmayacağız. Kardeşin dışarıda bu saatten sonra seninle görüşeceğiz'' diyerek beni tehdit edip gitti. Bu olaydan sonra korktuğum için ailemin evini taşıdım ve kimseye de bu olayları anlatamam" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ifadenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Recep V. hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medya platformlarında yapılan araştırmalar neticesinde avukat V.'nin Halil Ay'a yapılan silahlı saldırının sanıklarından Fırat Elçiçek'le birlikte hareket ettiği ve instagramdan sürekli örgütü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

İTALYA'DAKİ SES KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına Bagnaia Cezaevinde tutuklu bulunan Boyun'un, avukat Recep V. ile internet tabanlı gizli haberleşme programları kullanarak yaptığı telefon görüşmeleri de girdi. Boyun'un avukatı Recep V. üzerinden silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Gümüştekin ile yaptığı konferans görüşmede "'İbrahim, Recep benim kardeşim ya … haber göndermişim daha ne istiyorsun yani fark etmiyor, ha Recep ha ben benim söylediğim söz onun sözüdür'' dediği, avukat Recep V.'nin bu görüşmeden kısa bir süre sonra İbrahim Gümüştekin'in yanına giderek "Adam lazımsa adam silah lazımsa silah … silah yer tespiti yapsınlar'' diyerek Barış Boyun'un mesajını ilettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda avukat Recep V. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Nitelikli Tehdit suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep V. kısa bir süre sonra tahliye edildi.