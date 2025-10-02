Bursa'da kestane kavgası! Her yer kana bulandı

Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Yayla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi sahipleri tarafından kestane toplamak için gelen şahıslar yer sahipleri tarafından yakalanınca, "Burası tapulu arazi, topladıklarınız sizin olsun ama arsadan çıkın" uyarısı yapıldı.