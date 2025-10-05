Kaynak yapan işçiler patlamada can verdi

KOCAELİ'NİN Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, TN Maleik Petrokimya fabrikasında, maleik asidinin depolanacağı tankların testleri sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında patlama meydana geldi. 63 yaşındaki Abdurrahman Kanber ile 58 yaşındaki Murat Fırtına patlamada hayatını kaybetti. Kanber'in daha önce Gölcük Tersanesi'nden emekli olduğu, her iki işçinin de elektrik firmasında usta olarak çalıştığı öğrenildi. Olayın, tankların testleri sırasında kaynak yaparken meydana geldiği ileri sürüldü. Patlama sonrası tanklarda büyük hasar oluştu.