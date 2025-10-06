2025 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Tıp Ödülü, bağışıklık sisteminin düzenleyici mekanizmalarını keşfeden Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verildi. Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyip dengeyi korumasına yardımcı olan en önemli mekanizmalardan biri olarak tanımlanıyor. Bu buluş, otoimmün hastalıkların anlaşılması ve tedavisi için büyük önem taşıyor.

'Nobel Tıp Ödülü', 2025 Nobel Ödülleri kapsamında açıklanan ilk ödül oldu. Bu yılki Nobel takvimi kapsamında fizik ödülü salı günü, kimya ödülü çarşamba ve edebiyat ödülü ise perşembe günü açıklanacak. Nobel Barış Ödülü cuma günü, Nobel Ekonomi Anma Ödülü ise 13 Ekim'de sahiplerini bulacak.