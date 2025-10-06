SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de Avukat Serdar Öktem'e kanlı saldırı!

AVUKAT SERDAR ÖKTEM HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başssavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yerinde, emniyet güçleriyle birlikte inceleme yapıldı.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Sinan Ateş davasında birleştirme kararı gelmişti. Ülkü Ocakları yöneticileri ana davada yargılanması kararlaştırılmıştı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ateş'in öldürülmesine ilişkin avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri'nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öktem'in hayatını kaybettiği özel hastane tarafından yapılan açıklamada, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu 112 ambulansıyla hastanemize sevk edilen Avukat Serdar Öktem, 16:45'te Liv Hospital Ulus Acil Servisi'ne getirilmiştir. Hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen hastamız kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.