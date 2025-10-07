Avukat Serdar Öktem cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Talimat yurt dışından verildi





Saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı.



Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden avukat Öktem'in koruma talebi noktasında tüm prosedürlerin eksiksiz yerine getirildiği anlaşıldı.



OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.