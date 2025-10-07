Bursa'da 2 pilotun öldüğü kazada yeni gelişme: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Ankara'dan gelen kaza kırım ekibinin incelemelerini tamamlamasının ardından uçağın enkazı çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza sonrası gözaltına alınan sivil havacılık firması sahibi Fevzi A., olayın olduğu dönemde belediyeye bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinde (BURULAŞ) Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt A. ile uçak teknisyeni Mustafa K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 3 sanık hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K., tanıklar ile kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi. Tanık olarak dinlenen firmanın Uçuş Operasyon Müdürü Selim P.'nin ifadeleri ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Furkan Otkum ile yakın arkadaş olduklarını belirten Selim P., "Murat Avşar, tecrübe edecek pilottu. Olay gününün sabahında kaza kırıma uğrayan uçakla Bursa'dan kalkıp İzmir-Edremit- Bursa seferi yaptım. Kazadan önce tecrübe dersi için dinleniyordum. Tecrübe uçuşu Furkan'la arka arkaya havalanacaktık. Ben dinlenirken, Furkan uçakları değiştirme teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Uçak değiştirmede, uçuş kurallarına göre herhangi bir problem yok. Furkan havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü gördük" dedi.

'UÇAK SPİRAL YAPARAK DÜŞTÜ'

İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve kaza olduğu gün firmada pilot olarak görev yapan Laçin A. da kazadan bir gün önce kırıma uğrayan uçakla uçuş yaptığını Bursa'dan kalkış yaparak Denizli-Isparta-Bursa seferi yaptıklarını belirtti. Kazayı gördüğünü söyleyen Alp, "Kalkış yaptıktan yaklaşık 1 dakika sonra geri döndüler. Pisti karşılarına alınca biz de indiklerinde niye döndünüz diye sorarız diyorduk. Biz inmelerini beklerken uçak 'Spin' yaptı, daha sonra kendi etrafında spiral yaparak düştü. Düşme anlarını gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.

Selim P.'nin İzmir-Edremit seferinin ardından teknisyen Mustafa K.'nın isteğiyle uçağın motorunu çalıştırdığını belirten Laçin A., "Motoru çalıştırdığımda bir sıkıntı yoktu. Mustafa K.'ya, 'Motoru bana neden çalıştırdın?' diye sorduğumda 'Sıkıntı yok. Motorun sesini dinlemek istedim' dedi" diye konuştu.