Konya’da ‘yan baktın’ kurşunu can aldı: 5 yaşındaki çocuk sokak ortasında hayattan koparıldı!

Edinilen bilgiye göre, sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Durumu ağır olan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.

ACI OLAY SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin ticari taksiyle geldiği, daha sonra sokakta dolaşırken çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı, açılan ateşte ise 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın vurularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların düşen çocuğa yardım ettikleri görülüyor.