Marmara'ya büyük deprem geliyor mu? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

"KUZEY ANADOLU FAYI, ADALARDAN GEÇMİYOR" Açılış dersini veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son zamanlarda hem İstanbul'da hem de yurdun birçok yerinde meydana gelen depremlere dair bilgiler vererek, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünün üzerindeki deprem tahminlerine katılmadığını yineledi. Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes 'Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile, Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor. Yalova, Çınarcık'tan geçiyor" dedi.





"7.8'LİK DEPREM İÇİN 400 KM GEREKİR"

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin Antakya'dan başlayarak Pütürge'ye kadar 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak deyip de 8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor" dedi. Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir. 10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur"