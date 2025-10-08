Eğitimde önemli revizyonlar gündemde! Lisede eğitim süresi kısalıyor mu? İşte yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak değişikliklerin detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde, beceri temelli müfredata uygun olarak 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı döneminde 3 önemli konuyu masaya yatıracak. Bunlardan ilki 4 yıl olan zorunlu lise eğitimi. Ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldı.

Lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 ya da 12'nci sınıflara, üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek.

İkinci önemli gündem maddesi ise kademeler arası geçiş, yani Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanlama sistemi. 8'inci sınıfların katıldığı sınavda alınan puanın yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin de değerlendirilmeye alınması planlanıyor.