İzmit’te gece yarsı vahşet yaşandı: Eline jilet alan kişi korku saldı sonrası kanlı bitti!

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre elinde jiletle yürüyen ve çevredeki esnaf ile vatandaşlara tehditler savuran bir kişi, çevredeki bazı vatandaşların tepkisine yol açtı.

İsminin Özgür Şahin olduğu öğrenilen kişi ile sözlü tartışmaya giren vatandaşlardan biri, iddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkararak ateş etti.

3 GÖZALTI

Kurşunların hedefi olan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay sonrası caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak delil toplama çalışması yaptı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis, olayın nedenine ilişkin soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.