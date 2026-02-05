Kentsel dönüşümde önemli eşik aşıldı: 50+1 modeli!

4 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir eşik aşıldı.

Yeni düzenlemedeki en dikkat çekici başlık 'salt çoğunluk kararı' oldu. Bu kapsamda, artık riskli yapılar üzerinde tüm maliklerin oy birliği ile karar alması gerekmeyecek.

Söz konusu parsel üzerinde, yeniden yapılaşma başta olmak üzere birçok farklı işlemde kat maliklerinin salt çoğunluk kararıyla hareket edilecek. Uzlaşma sağlanamayan kentsel dönüşüm projelerindeki önemli bir tartışma konusu da böylelikle tarihe karışmış olacak.