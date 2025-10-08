Kültürpark’a yeşil bayrak gururu

Yeşil dokusundan tarihine İzmir'in 89 yıllık gözbebeği Kültürpark, dünyanın en iyi parkları arasındaki konumunu tescilledi. İngiltere merkezli, kâr amacı gütmeden dünyanın en iyi parklarını tanımlayan Green Flag Award (Yeşil Bayrak Ödülü) akreditasyon programı, Kültürpark'ı yeşil bayrakla ödüllendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı yenileme ve gençleştirme programıyla daha da güçlenen Kültürpark'ın, Green Flag programına dahil olması için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı gerekli başvuru süreçlerini tamamladı. İngiltere'den gelen Green Flag heyeti, yaptığı detaylı incelemelerin ardından Kültürpark'ı dünyanın en iyi parkları arasına kabul etti. Kararın ardından Yeşil Bayrak Ödülü Uluslararası Gelişim Müdürü Carl McClean ve Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü Jüri Üyesi Emanuel Flecken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yeşil bayrak takdiminde bulundu. Böylelikle Kültürpark, dünya üzerindeki seçkin 2 bin park içinde yerini aldı.