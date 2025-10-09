Ayşenur Bedel cinayetinde kan donduran detaylar: Kızını öldürmek için tuttuğu tetikçi ile yasak aşk yaşamış!

Mart 2023'te merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaşan olayda, Ayşenur Bedel'in cansız bedeni, sokak ortasında kanlar içiresinde bulundu. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Bedel'in, Ali Erensoy tarafından 2021 yılının Kasım ayında o dönem 14 yaşında olan kızı Mukaddes'i vurdurtmak için kiralık katil olarak tutulduğunu, olaydan sonra ikilinin sevgili olarak birlikte yaşadığını belirledi.

Gözaltına alınan Erensoy ve o sırada evde bulunduğu belirtilen resmi nikahlı eşi Elif Erensoy tutuklandı. Suç aleti silaha ise ulaşılamadı. Erensoy çifti hakkında Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Ali Erensoy dosyanın en başından beri çelişkili beyanlarda bulundu. Evin karşı tarafından ateş edildiğini beyan eden Erensoy mahkemedeki savunmalarında ise Ayşenur'un kuma gelmeyi istemediğini, bunu hazmedemeyip intihar ettiğini ileri sürdü.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARKASINDAN VURULDU

Villadaki güvenlik kamera görüntülerini de ara ara başka kadınlar getirdiği için söktüğünü belirtti. Cinayet Büro Amirliği uzman ekipleri, olay günü detaylı bir analiz yaptı. Ekipler hazırladıkları raporda silahın kaç metreden ateşlenebileceğini, hangi açıdan ateşlenmiş olabileceğini tek tek ortaya koydu. Raporda, yağmurlu olan günde bölgede başka birine ait herhangi bir ayak izine de rastlanılmadığı tespit edildi. Ayrıca Ali Erensoy'un dediği gibi Ayşenur'un intihar etmiş olamayacağı, genç kadının kaçmaya çalıştığı sırada arkasından ateş edilerek başının arka kısmından vurulduğu, hatta kendini koruyabilmek için ellerini başına doğru getirmeye çalıştığına da yer verildi. Yapılan incelemelerde Erensoy'un cinayetten saatler önce Ayşenur'u atış poligonuna da getirdiği belirlendi.