İstanbul'da 16 yaşındaki şoför can aldı: 5 yaşındaki Ömer 2 aracın arasında sıkıştı

Kahreden kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye, 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÖMER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri iki araç arasında sıkışan Ömer G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Neriman G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ömer G.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.