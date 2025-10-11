Ankara’da korkunç olay! Eski eşi başına silah dayayıp rehin almıştı! Talihsiz kadın kabus dolu anları anlattı: Mezar kazıp videolar gönderiyordu

'O GÜN GELMİŞTİ, ÖLECEKTİM, ÖYLE DÜŞÜNDÜM'

D.S., kimliğini değiştirdikten sonra kaymakamlıktan çıktığında eski eşini karşısında gördüğünü söyleyerek, "Kaçma' dedi bana. 'Seni nasıl buldum görüyor musun' dedi. 'Ben sana söylemiştim seni öldüreceğim, kaçamayacaksın demiştim' dedi. Sonra silahı kafama dayadı. Arkamda okul vardı. Okula doğru geri adım atarak gittim. Orada çocuklar ve çalışan kadınlar vardı. Onlara uzak durmalarını söyledim. Çünkü öldürüleceğimi düşündüm ve onlar engel olursa onlara bir şey yapacağını düşündüm. Sonra 'Çocukların yanında bir şey yapma' dedim. Giysimden tutarak beni dışarı doğru sürükledi. Orada okulun yanında boş bir arazi vardı. O araziye doğru götürdü. O arada silah kafamdaydı. Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm. O kadar uzaklaştırma aldım, o kadar karakolda ağladım, yalvardım insanlara daha öncesinde onun ciddi olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama durdurulmuyordu yani. Gitmiyordu. Ve o gün gelmişti artık ölecektim. Öyle düşündüm. Birini istiyordu. Sonra telefon edildi. O kişi geldi. O ikna etti. Ne söylediklerini, ne konuştuklarını duymadım. Ya da o an hatırlamıyorum şokla" diye konuştu.

Büyük korku yaşadığını anlatan D.S., "Mahkemelerin devam etmesini istiyorum ve gerçekten en üst düzeyde gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ona yardım edenlerin, o bilgilere erişmesine yardım edenlerin, benim randevumu ona bildiren kişinin ya da nasıl ulaştığını ve bunun gibi erkeklere bu bilgileri verip de kadınların ölümüne sebep olan kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun artık son bulmasını istiyorum. Kadınlar ölmesin artık bir şeyler değişmeli" ifadelerini kullandı.