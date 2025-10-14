Akıllara durgunluk veren olay: Kendi selasını okuttu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Hakan Örün (61), kendi selasını okuttu. Örün'ün ölmediği gören tanıdıkları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Daha önce çok kez ölümden döndüğünü belirten Hakan Örün, "En sonunda birçok şeyi geride bırakmaya karar verdim. 'Öleyim daha iyi' dedim" dedi.

Olay, dün Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı Camisi müezzini Kadir Ertaş'ı arayarak sela okutmak istediğini söyleyen Hakan Örün, kendi ismini verdi. Örün'ü tanımadığı için durumu sorgulamayan Ertaş, selayı okudu. Selanın ardından mahalleli bir süre sonra Hakan Örün'ün ölmediğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'BİRÇOK ŞEYİ GERİDE BIRAKMAYA KARAR VERDİM'

Örün, bugüne kadar çok kez ölümden döndüğünü belirterek, bu nedenle selasını okuttuğunu söyledi. Hakan Örün, "Birçok şey yaşadım. En sonunda birçok şeyi geride bırakmaya karar verdim. 'Öleyim daha iyi' dedim. Ben telefonumu da internetimi de kapattım. Abimi herkes aramış, 'Hakan'a ne oldu' diye sormuşlar. Abimi aramayan kalmamış" diye konuştu.