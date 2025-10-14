Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Dizinin Nilüfer Hatun'u Fas asıllı Türk oyuncu Mahassine Merabet dizi ve canlandırdığı Nilüfer Hatun karakteri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mahassine Merabet hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu.

'İNANILMAZ KADRO'

Ünlü oyuncu Mahassine Merabet dizide canlandıracağı Nilüfer Hatun için "Hem şefkatli hem de çok güçlü bir karakter olması beni çok etkiledi" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Merabet "İnanılmaz bir oyuncu kadrosu var. Her birinden bir şeyler öğrenmeye çalışıp tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyorum" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti. Ünlü oyuncu açıklamalarını "İzleyiciler bizi beklesin çok güzel bir dizi oluyor" sözleriyle noktaladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.